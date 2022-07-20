Сообщения Министерства обороны РФ о ежедневных огромных потерях боевиков киевского режима соответствуют действительности.
Об этом сообщил полковник в отставке, обозреватель газеты "КП" Виктор Баранец.
Примером немалых потерь в украинской армии аналитик привёл удар по Яворовскому полигону, а также недавнее уничтожение под Одессой лагеря по подготовке иностранных наёмников.
Киевская власть "гонит" неподготовленных и плохо вооружённых гражданских в строй, чтобы те после потерь личного состава затыкали дыры в боевых порядках ВСУ, отметил Баранец.
По его словам, если такая "мобилизация" будет продолжаться, то в конце концов украинские вооружённые силы будут уничтожены на 2/3.
"Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
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