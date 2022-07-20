Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рожин: боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против ВС РФ
Президент Латвии Левитс: за поддержку спецоперации будем лишать гражданства
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Резников: Киеву нужны 50 HIMARS, чтобы остановить РФ, а сотня — для наступления
Депутат бундестага Шмидт: газ из России поможет Германии избежать энергокризиса
Генерал Бундесвера: "Армия РФ становится только сильнее"
Politico: ЕК хочет заставить европейцев экономить газ в случае его нехватки
Российский рынок наводнили поддельные AirPods из-за санкций ЕС
Рогов: сотрудников "Запорожстали" делают заложниками украинских боевиков

Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать

Силовые структуры

Сообщения Министерства обороны РФ о ежедневных огромных потерях боевиков киевского режима соответствуют действительности.

Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать

Об этом сообщил полковник в отставке, обозреватель газеты "КП" Виктор Баранец.

Примером немалых потерь в украинской армии аналитик привёл удар по Яворовскому полигону, а также недавнее уничтожение под Одессой лагеря по подготовке иностранных наёмников.

Киевская власть "гонит" неподготовленных и плохо вооружённых гражданских в строй, чтобы те после потерь личного состава затыкали дыры в боевых порядках ВСУ, отметил Баранец.

По его словам, если такая "мобилизация" будет продолжаться, то в конце концов украинские вооружённые силы будут уничтожены на 2/3.

"Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Иван Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Иван Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Политика. Новости и аналитика
The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощёчина Байдену
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Мир. Новости мира
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Последние материалы
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Резников: Киеву нужны 50 HIMARS, чтобы остановить РФ, а сотня — для наступления
Депутат бундестага Шмидт: газ из России поможет Германии избежать энергокризиса
Генерал Бундесвера: "Армия РФ становится только сильнее"
Politico: ЕК хочет заставить европейцев экономить газ в случае его нехватки
Российский рынок наводнили поддельные AirPods из-за санкций ЕС
Рогов: сотрудников "Запорожстали" делают заложниками украинских боевиков
Специалисты предостерегли родителей от открытых окон — трагедия за трагедией
Врач: "Главная причина поражения сердечных артерий при ИБС — атеросклероз"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников