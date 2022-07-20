Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", дал приказ жёстко пресекать обстрелы освобождённых населённых пунктов Донбасса со стороны ВСУ.
В пресс-службе профильного ведомства журналистам сообщили, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.
"Шойгу дал указания по жёсткому пресечению обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы", — прокомментировали в Минобороны РФ.
Кроме того, глава ведомства призвал повысить оперативность уничтожения над приграничными с РФ районами беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Ранее Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие украинской армии, с помощью которого националисты наносят удары по гражданскому населению Донбасса, полям с пшеницей и зернохранилищам.
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