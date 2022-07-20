Шойгу приказал жёстко пресекать удары ВСУ по жилым кварталам Донбасса

Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", дал приказ жёстко пресекать обстрелы освобождённых населённых пунктов Донбасса со стороны ВСУ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

В пресс-службе профильного ведомства журналистам сообщили, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

"Шойгу дал указания по жёсткому пресечению обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Кроме того, глава ведомства призвал повысить оперативность уничтожения над приграничными с РФ районами беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие украинской армии, с помощью которого националисты наносят удары по гражданскому населению Донбасса, полям с пшеницей и зернохранилищам.