Мирошник: Киев в Славянске готовит постановки для "отлова коллаборантов"

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в городе Славянске (ДНР) со стороны Киева готовятся провокации и постановки для выявления "коллаборантов".

"Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями", — написал он.

Отмечается, что в настоящее время в Славянске нет подразделений союзных войск.

По словам Мирошника, Киев уже анонсировал так называемый отлов лояльных к российской армии жителей, также не исключены постановочные кадры "зверства орков", как это происходило в других городах, в частности, в Лисичанске (ЛНР).

"В Лисичанске этот опыт был в полном объёме. С постановочными обстрелами городских районов, уничтожением зданий из якобы российской техники, обстрелами мест выдачи гуманитарки", — заключил он.

Ранее Мирошник сообщил, что ВСУ начали отходить из Северска — открывается дорога на Славянск.