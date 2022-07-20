Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в городе Славянске (ДНР) со стороны Киева готовятся провокации и постановки для выявления "коллаборантов".
"Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями", — написал он.
Отмечается, что в настоящее время в Славянске нет подразделений союзных войск.
По словам Мирошника, Киев уже анонсировал так называемый отлов лояльных к российской армии жителей, также не исключены постановочные кадры "зверства орков", как это происходило в других городах, в частности, в Лисичанске (ЛНР).
"В Лисичанске этот опыт был в полном объёме. С постановочными обстрелами городских районов, уничтожением зданий из якобы российской техники, обстрелами мест выдачи гуманитарки", — заключил он.
Ранее Мирошник сообщил, что ВСУ начали отходить из Северска — открывается дорога на Славянск.
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