Мирошник: в Краматорске по городу разгуливают иностранные наёмники

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что по сообщениям местных жителей Краматорска (ДНР) на центральном рынке разгуливает большое количество иностранных наёмников, говорящих на английском, польском, испанском и других языках.

"На центральном рынке Краматорска местные жители видят в большом количестве иностранцев в военной форме, которые приезжают за провизией", — написал он.

По словам посла ЛНР, иностранных боевиков завезли в город совсем недавно, скорее всего, для усиления украинской армии.

Ранее Мирошник сообщил, что в городе Славянске со стороны Киева готовятся провокации и постановки для выявления "коллаборантов".