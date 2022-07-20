Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков продолжает вести репортажи с боевых полей российской спецоперации.

Теперь он рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ. По словам захваченного в плен капитана украинской армии, перед тем как попасть в зону СВО, он 2,5 месяца проходил подготовку. Правда, за период обучения националист больше "ходил", чем обучался военному делу.

"В основном были строевые смотры", — цитирует боевика журналист.

Далее выяснилось, что пленный офицер — выпускник Казанского танкового училища, а срочную службу проходил в Омске. На вопрос Сладкова, почему тот пошел воевать, военнопленный стал невразумительно говорить о мобилизации, о том, что не удалось её избежать и т. д.

Но такие истории и рассказы бандеровцев уже не редкость и в большинстве своём — обычная ложь, отметил Сладков. По его словам, прежнее отношение к пленным боевикам ВСУ уже давно поменялось — сейчас их уже не считают этакими безвинными овечками.