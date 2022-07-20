Аксёнов: "Русский мир возвращается в исторические границы"

Глава Крыма Сергей Аксёнов убеждён, что благодаря спецоперации на Украине, Россия вернёт свои исторические границы.

"Русский мир возвращается в исторические границы. Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили, намутили воды, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на успех, я в этом глубоко убежден", — цитирует его слова РБК.

Политик добавил, что хотелось бы это сделать меньшей кровью и российских солдат, и мирного населения Украины.

Главной целью СВО, по мнению главы Крыма, является защита национальных интересов РФ, в частности, безопасность граждан и территории государства.

Ранее сообщалось, что Россия, начав спецоперацию первой, смогла избежать удара по своей территории со стороны украинской границы. Такие данные озвучили аналитики, ссылаясь на изучение открытых источников, документов ВСУ, а также выступления представителей Генштаба ВС РФ и заявления президента.