Ищенко: спецоперация затягивается из-за ограниченности ресурсной базы ВС России

Политолог Ростислав Ищенко оценил слова немецкого генерала о неисчерпаемых ресурсах России. Как подчеркнул специалист, возможности армии нашей страны опасно переоценивать.

По мнению эксперта, военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине можно назвать затянутой. Завершить миссию быстрее не получается из-за ресурсной базы Вооружённых сил Российской Федерации, сказал Ищенко. При этом он обратил внимание, что руководство армии рационально использует свои возможности.

"Мы столкнулись с ресурсами не только Украины, которые можно было перемолоть очень быстро, а с ресурсами всего Запада", — подчеркнул специалист, слова которого приводит "Военное дело".

Также собеседник издания отметил, что Киев обеспечивает ВСУ "пушечным мясом". По словам эксперта, у них много живой силы.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что ВКС России ликвидировали пусковую установку ПКР Harpoon США в Одесской области.