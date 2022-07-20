Безпалько: группировка ВС РФ на Украине кратно уступает ВСУ по численности

По словам политолога Богдана Безпалько, группировка РФ, задействованная в спецоперации, кратно уступает по численности количеству военных Вооружённых сил Украины.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщал о намерении мобилизовать около 1 млн человек для возвращения под контроль южной части страны.

"Россия воюет группировкой, которая численно меньше, кратно меньше, чем те вооружённые силы, которыми Украина располагает, или о которых она заявляет. Зеленский же заявлял, что там вообще под ружьём скоро будет миллион человек. Даже если это не миллион человек, то, по оценкам некоторых специалистов, все вооружённые формирования — примерно до шестисот тысяч человек. У нас нет такой группировки на Украине", — сказал политолог в интервью "Украина.ру".

О большом количестве российских военных речь могла бы идти лишь в том случае, если бы в России была объявлена хотя бы частичная мобилизация, созданы отряды теробороны, задействованы военнослужащие всех военных округов и вся боевая авиация.