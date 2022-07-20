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Власти США пообещали Украине поставить ещё четыре РСЗО HIMARS

Силовые структуры

Руководитель Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что американские власти отправят Украине четыре американские РСЗО HIMARS.

"Эти системы сильно изменили ситуацию на поле боя", — подчеркнул министр, слова которого привели на официальном сайте ведомства.

Также глава Пентагона пообещал передать ВСУ боеприпасы к РСЗО и артиллерии. По данным МО, 30 стран оказывают Киеву военную поддержку. Как отметил Остин, лидерами по поставкам дальнобойного оружия на Украину являются следующие государства:

  • Британия,
  • Польша,
  • ФРГ.

Ранее руководитель МО Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ достаточно 50 РСЗО HIMARS для прекращения спецоперации России по принуждению к миру.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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