Руководитель Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что американские власти отправят Украине четыре американские РСЗО HIMARS.
"Эти системы сильно изменили ситуацию на поле боя", — подчеркнул министр, слова которого привели на официальном сайте ведомства.
Также глава Пентагона пообещал передать ВСУ боеприпасы к РСЗО и артиллерии. По данным МО, 30 стран оказывают Киеву военную поддержку. Как отметил Остин, лидерами по поставкам дальнобойного оружия на Украину являются следующие государства:
Ранее руководитель МО Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ достаточно 50 РСЗО HIMARS для прекращения спецоперации России по принуждению к миру.
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Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.