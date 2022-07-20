Эксперт Суконкин: вместо утилизации АПЛ "Дмитрий Донской" нужно сделать музеем

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, самую крупную атомную подлодку в мире "Дмитрий Донской" лучше не утилизировать, а сделать музеем после того, как крейсер объявлен списанным.

Суконкин считает, что такие огромные подлодки вряд ли когда-нибудь ещё сойдут с конвейера.

"Могли бы сделать из "Дмитрия Донского" музей, было бы очень здорово. Лодка уникальная, огромная, самая большая в мире, двухкорпусная. Внутри как бы две субмарины объединяются в одну общим корпусом. Наверно, крейсеры такого размера никогда уже не построят — нет необходимости", — сказал Суконкин в разговоре с NEWS. ru.

Эксперт напомнил, что сейчас "Дмитрий Донской" уже списан и подлежит утилизации, потому что сроки его эксплуатации давно вышли, а обслуживать атомоход такого размера очень дорого.

Крейсер проекта 941, к которому принадлежит "Дмитрий Донской", заменят более современные подлодки, главным достоинством которых будет минимальная заметность. Суконкин провёл параллель в этом плане: "Дмитрий Донской" можно было "вычислить" с расстояния в 100 км, а новейшие подлодки остаются незаметными для противника вплоть до 10 км.

Сегодня было объявлено о выведении "Дмитрия Донского" из состава ВМФ РФ. Теперь это название будет носить другая подлодка, класса "Борей-А" (проект 955А), заложенная на Севмаше в 2021 году.