Алёхин: спецназ России уже начал охоту за РСЗО HIMARS на Украине

За распиаренными американскими РСЗО HIMARS и новыми артиллерийскими и ракетными системами, поставленными Киеву Западом, на Украине уже началась самая настоящая охота. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин.

Эксперт пояснил в беседе с изданием "Украина.ру", что российские военные никогда не делают политических заявлений, а ставят конкретные вопросы. И заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который приказал уничтожать в первую очередь артиллерию и беспилотники противника, с помощью которых ВСУ атакуют мирных жителей Донбасса и Белгорода, также не является политическим.

По словам аналитика, все эти мероприятия проходят, хотя о них пока и не говорят активно, поскольку ждут, когда будут подтверждения.

Собеседник издания также добавил, что за установками HIMARS и другим новым западным вооружением уже началась охота, в которой большую роль играет спецназ.

"Они выясняют, где находятся их огневые позиции и склады с боеприпасами. Насколько я знаю, уже первые результаты есть. И я не сомневаюсь, что в дальнейшем таких результатов будет больше", — считает Алёхин.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что на Украину переброшены 200 российских спецназовцев, которым поставлена задача найти и уничтожить РСЗО HIMARS.