Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война

ВС РФ необходимо уничтожать не только вооружение Запада, но и логистику, по которой кураторы киевского режима доставляют его.

Нужно также заглушить американские спутниковые сигналы. Об этом сообщил военный обозреватель "КП", полковник Виктор Баранец.

Он отметил, что помощь Вашингтона Украине состоит не только в тяжёлом вооружении, но и регулярном предоставлении разведывательных данных, в том числе со своих спутников, и Вооружённые силы РФ на это могут ответить уничтожением западного оружия, привозимого в Незалежную.

"Уничтожать не только оружие, но и логистику. Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прёт. Что касается разведданных, то сами американцы признают, что передают информацию Генштабу Украины в онлайн-режиме", — в частности, сказал аналитик.

По его словам, если Россия "вырубит" космическую группировку США, то тогда очень велик шанс начала космической войны между Москвой и Вашингтоном.