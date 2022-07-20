Алёхин: украинские ДРГ под Харьковом используют кочующие орудия и миномёты

В "серой зоне" севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые используют кочующие орудия и минометы. Об этом рассказал полковник в отставке, военный обозреватель Геннадий Алёхин.

Эксперт пояснил в беседе с изданием "Украина.ру", что ДРГ ВСУ действуют по принципу: занял позицию, выстрелил, ушёл. Это представляет проблему для российских военных, поэтому за диверсантами также ведётся охота, что видно по последним событиям в Харьковской области, добавил боевой офицер.

Он заметил, что со стороны ВС РФ наносятся интенсивные удары по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Чугуева и Старого Салтова

"Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок", — заявил аналитик.

Ранее Алёхин сообщил, что на Украине развёрнута настоящая охота за американскими ракетными установками HIMARS, в которой большую роль играет российский спецназ.