В "серой зоне" севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые используют кочующие орудия и минометы. Об этом рассказал полковник в отставке, военный обозреватель Геннадий Алёхин.
Эксперт пояснил в беседе с изданием "Украина.ру", что ДРГ ВСУ действуют по принципу: занял позицию, выстрелил, ушёл. Это представляет проблему для российских военных, поэтому за диверсантами также ведётся охота, что видно по последним событиям в Харьковской области, добавил боевой офицер.
Он заметил, что со стороны ВС РФ наносятся интенсивные удары по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Чугуева и Старого Салтова
"Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок", — заявил аналитик.
Ранее Алёхин сообщил, что на Украине развёрнута настоящая охота за американскими ракетными установками HIMARS, в которой большую роль играет российский спецназ.
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