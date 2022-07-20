Баранец: главный бой за освобождение ДНР уже начался и продлится недолго

Главная битва за освобождение ДНР уже началась и, судя по набранному темпу, она продлится недолго.

Об этом сообщил военный обозреватель "КП” Виктор Баранец.

По его словам, самые интенсивные бои будут происходить на линии Краматорск — Донецк, где ВСУ создала самую сильную оборону в Донбассе. При наступлении к Краматорску вторая группа союзных сил будет наступать из пригорода Славянска.

СВО вступила в заключительную стадию и набрала обороты на этапе артподготовки. Артиллеристы на подступах к Славянску и Краматорску сейчас планомерно уничтожают укрепления бандеровцев, в дело готовы вступить бронетанковые войска. Всё говорит о том, что ещё летом можно будет объявить об освобождении Донбасса, отметил аналитик в эфире программы "Соловьев Live”.

Киев хоть и пытался сорвать наступление ВС РФ, но его контрнаступление на южном направлении было неудачным.

"Основные бои в районе Славянска — Краматорска уже начались…Если провести условную линию от Славянска и Краматорска до Донецка, то именно здесь в оставшиеся дни… развернется настоящий вулкан. Именно здесь мы должны разгромить основные силы вооруженных формирований и уже в августе, если всё пойдет хорошо, при нынешних темпах, мы сможем заявить о полном освобождении Донецкой области. Крайний срок, я думаю, это конец августа”, — подытожил Баранец.