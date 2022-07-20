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Баранец: главный бой за освобождение ДНР уже начался и продлится недолго

Силовые структуры

Главная битва за освобождение ДНР уже началась и, судя по набранному темпу, она продлится недолго.

Баранец: главный бой за освобождение ДНР уже начался и продлится недолго

Об этом сообщил военный обозреватель "КП” Виктор Баранец.

По его словам, самые интенсивные бои будут происходить на линии Краматорск — Донецк, где ВСУ создала самую сильную оборону в Донбассе. При наступлении к Краматорску вторая группа союзных сил будет наступать из пригорода Славянска.

СВО вступила в заключительную стадию и набрала обороты на этапе артподготовки. Артиллеристы на подступах к Славянску и Краматорску сейчас планомерно уничтожают укрепления бандеровцев, в дело готовы вступить бронетанковые войска. Всё говорит о том, что ещё летом можно будет объявить об освобождении Донбасса, отметил аналитик в эфире программы "Соловьев Live”.

Киев хоть и пытался сорвать наступление ВС РФ, но его контрнаступление на южном направлении было неудачным.

"Основные бои в районе Славянска — Краматорска уже начались…Если провести условную линию от Славянска и Краматорска до Донецка, то именно здесь в оставшиеся дни… развернется настоящий вулкан. Именно здесь мы должны разгромить основные силы вооруженных формирований и уже в августе, если всё пойдет хорошо, при нынешних темпах, мы сможем заявить о полном освобождении Донецкой области. Крайний срок, я думаю, это конец августа”, — подытожил Баранец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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