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Жена Зеленского в Конгрессе США выпрашивала оружие

Силовые структуры

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в среду, 20 июля, выступила в американском Конгрессе.

Речь её почти ничем не отличалась от речи её мужа, она также выпрашивала у США оружие для Украины: побольше систем ПВО и прочего оружия для общей скорейшей "победы".

Зеленская обращалась "от имени всех погибших" и ещё живых, а также от имени тех, кто воюет.

"Я прошу вещь, которую я хотела бы никогда не просить. Я прошу у вас оружие… Я прошу вас противовоздушную оборону”, — просила супруга Зеленского конгрессменов.

Выступление Елены Зеленской закончилось бурными аплодисментами. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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