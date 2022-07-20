Жена Зеленского в Конгрессе США выпрашивала оружие

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в среду, 20 июля, выступила в американском Конгрессе.

Речь её почти ничем не отличалась от речи её мужа, она также выпрашивала у США оружие для Украины: побольше систем ПВО и прочего оружия для общей скорейшей "победы".

Зеленская обращалась "от имени всех погибших" и ещё живых, а также от имени тех, кто воюет.

"Я прошу вещь, которую я хотела бы никогда не просить. Я прошу у вас оружие… Я прошу вас противовоздушную оборону”, — просила супруга Зеленского конгрессменов.

Выступление Елены Зеленской закончилось бурными аплодисментами.