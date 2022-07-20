Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в среду, 20 июля, выступила в американском Конгрессе.
Речь её почти ничем не отличалась от речи её мужа, она также выпрашивала у США оружие для Украины: побольше систем ПВО и прочего оружия для общей скорейшей "победы".
Зеленская обращалась "от имени всех погибших" и ещё живых, а также от имени тех, кто воюет.
"Я прошу вещь, которую я хотела бы никогда не просить. Я прошу у вас оружие… Я прошу вас противовоздушную оборону”, — просила супруга Зеленского конгрессменов.
Выступление Елены Зеленской закончилось бурными аплодисментами.
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