Коротченко: пришло время бить по центрам принятия решений в Киеве

В среду ВСУ снова нанесли ракетные удары из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области. Из-за обстрелов мост оказался на грани разрушения. Как может ответить на это Россия? Своё мнение по этому вопросу высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил в интервью "Украине.ру", что ВСУ стараются наносить удары по критически важной инфраструктуре на освобожденных территориях, что является прямой целенаправленной атакой. И ответ на неё должен быть аналогичным.

Аналитик считает, что пришло время наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.

Кроме того, выводить из строя нужно всю систему государственного и военного управления Украины, добавил собеседник издания.

"Самое главное — разорвать транспортную логистику, уничтожив ключевые железнодорожные мосты, с тем, чтобы не дать Украине возможность получать железнодорожным путём поставки новейших вооружений", — заключил Коротченко.