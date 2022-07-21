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Пленный капитан ВСУ: 80 процентов украинских танкистов пенсионного возраста

Силовые структуры

Ополченцы Народной милиции ЛНР захватили капитана-танкиста ВСУ. Пленный пожаловался, что украинскими танками вынуждены управлять пенсионеры.

Пленный капитан ВСУ: 80 процентов украинских танкистов пенсионного возраста

С захваченным украинским мобилизованным Андреем Мачулкой удалось побеседовать российскому военкору Александру Сладкову. Украинец пояснил, что был призван на передовую, несмотря на солидный возраст.

По словам пленного, имея капитанское звание, он являлся командиром танка Т-72 1978 года выпуска. Саму боевую машину для ВСУ предоставила Польша с армейского склада.

"Бригада на 80% состоит из людей, уволенных в запас около 30 лет назад. Даже командиров штатных практически нет", — пояснил капитан.

Пленный подробно рассказал, что танк ему выдавали с Киевского ремонтного завода, а дальше он вместе с машиной на железнодорожной платформе добирался до передовой.

"Ракетчикам на заметку", — отметил российский военкор.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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