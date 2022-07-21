Безсонов: боевики ВСУ больше всего боятся русских "Солнцепёков”

Артиллеристы союзных сил России и Донбасса ударами продолжают разбивать боевиков ВСУ в ходе специальной военной операции.

Первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал, какое оружие РФ и ЛДНР больше всего пугает националистов.

"Всё, что убивает человека, вызывает у них страх. Об этом писали даже сами наши воинствующие "неонацисты”. На самом деле, пушки делают именно это. А с появлением большого количества беспилотных летательных аппаратов артиллерия стала наносить более точные удары", — заявил ополченец.

Он отметил, что сейчас в Донецке есть дальнобойные самоходные установки "Мста”, которые уверенно поражают цели до 40 км, и подчеркнул важность крылатых ракет.

Но самым грозным оружием для киевского режима являются огнемёты, подчеркнул Безсонов.

"Но ярче всего, активнее всего, судя по тому, что происходит на украинских позициях, проявляют себя "Солнцепёки”. Расстояние там относительно небольшое. Но, тем не менее, противник сильно страдает”, — цитирует первого заместителя министра издание SM-News.