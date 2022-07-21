Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
RSOS: найденное в Африке морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского
В ночь на 21 июля ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на юге и востоке Украины
Кедми: на Украине заканчиваются ракеты для американской РСЗО HIMARS
Бойцы группировки "О" ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Украине
Генерал ВВС США Браун: Украина может получить истребители Gripen и Eurofighter
Карасёв: "Скоро можно будет и по Крыму бить — всё решится к середине сентября"
WP: в Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов на городских автобусах
Минобороны РФ показало работу миномётов "Тюльпан", не имеющих аналогов в мире
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"

Безсонов: боевики ВСУ больше всего боятся русских "Солнцепёков”

Силовые структуры

Артиллеристы союзных сил России и Донбасса ударами продолжают разбивать боевиков ВСУ в ходе специальной военной операции.

Безсонов: боевики ВСУ больше всего боятся русских "Солнцепёков”

Первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал, какое оружие РФ и ЛДНР больше всего пугает националистов.

"Всё, что убивает человека, вызывает у них страх. Об этом писали даже сами наши воинствующие "неонацисты”. На самом деле, пушки делают именно это. А с появлением большого количества беспилотных летательных аппаратов артиллерия стала наносить более точные удары", — заявил ополченец.

Он отметил, что сейчас в Донецке есть дальнобойные самоходные установки "Мста”, которые уверенно поражают цели до 40 км, и подчеркнул важность крылатых ракет.

Но самым грозным оружием для киевского режима являются огнемёты, подчеркнул Безсонов.

"Но ярче всего, активнее всего, судя по тому, что происходит на украинских позициях, проявляют себя "Солнцепёки”. Расстояние там относительно небольшое. Но, тем не менее, противник сильно страдает”, — цитирует первого заместителя министра издание SM-News.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Танкисты из российской дивизии угнали украинский танк прямо с поля боя
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Мир. Новости мира
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Последние материалы
Кедми: на Украине заканчиваются ракеты для американской РСЗО HIMARS
Бойцы группировки "О" ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Украине
Генерал ВВС США Браун: Украина может получить истребители Gripen и Eurofighter
Карасёв: "Скоро можно будет и по Крыму бить — всё решится к середине сентября"
WP: в Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов на городских автобусах
Безсонов: боевики ВСУ больше всего боятся русских "Солнцепёков”
Крыльцо на даче — "лицо" дома: оформление и освещение
Минобороны РФ показало работу миномётов "Тюльпан", не имеющих аналогов в мире
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Пленный капитан ВСУ: 80 процентов украинских танкистов пенсионного возраста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников