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Бойцы группировки "О" ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Украине

Силовые структуры

Подразделения группировки "О" ВС России уничтожили американскую гаубицу М777. О том, как это произошло, рассказал командир расчёта РСЗО "Ураган" Александр.

Бойцы группировки "О" ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Украине

"Поступила срочная и важная задача на уничтожение огневой силы и средств противника. Расчёты боевых машин, соответственно, своевременно приняли команду, её уяснили, полученную задачу довели до личного состава, оперативно выдвинулись в район огневых позиций, выполнили задачу и сделали соответствующий доклад", — пояснил военный.

Он добавил, что подобные задачи бывают довольно часто.

Мы прекрасно понимаем, что от нас зависит жизнь и здоровье личного состава, наших боевых товарищей, поэтому пытаемся выполнить задачу в максимально кратчайшие сроки, точно и аккуратно, заявил командир расчёта "Урагана".

Ранее танкисты из российской дивизии угнали танк ВСУ прямо с поля боя.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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