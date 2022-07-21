Подразделения группировки "О" ВС России уничтожили американскую гаубицу М777. О том, как это произошло, рассказал командир расчёта РСЗО "Ураган" Александр.
"Поступила срочная и важная задача на уничтожение огневой силы и средств противника. Расчёты боевых машин, соответственно, своевременно приняли команду, её уяснили, полученную задачу довели до личного состава, оперативно выдвинулись в район огневых позиций, выполнили задачу и сделали соответствующий доклад", — пояснил военный.
Он добавил, что подобные задачи бывают довольно часто.
Мы прекрасно понимаем, что от нас зависит жизнь и здоровье личного состава, наших боевых товарищей, поэтому пытаемся выполнить задачу в максимально кратчайшие сроки, точно и аккуратно, заявил командир расчёта "Урагана".
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