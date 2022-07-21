Кедми: на Украине заканчиваются ракеты для американской РСЗО HIMARS

США и их союзники продолжают обещать Украине поставку новых дальнобойных ракетных систем. Тем временем у ВСУ заканчиваются ракеты к иностранным РСЗО.

По словам официального представителя Пентагона, на Украину уже было отправлено 12 РСЗО HIMARS, и в ближайшее время киевский режим получит дополнительные ракетные комплексы.

"Ракеты к американским РСЗО заходят на Украину не по линии помощи, а за деньги, и немалые", — уточнил военный эксперт Яков Кедми.

Поставленные вместе с HIMARS боеприпасы уже заканчиваются. Основная их часть была использована, чтобы атаковать мирные города в глубоком тылу Донбасса.

Сейчас все усилия Офиса Президента Украины сосредоточены на том, чтобы уговорить Соединённые Штаты передать партию ракет именно по схеме военной помощи, рассказал Кедми, ссылаясь на собственные украинские источники.