В ночь на 21 июля ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на юге и востоке Украины

Минувшей ночью специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжилась.

В ночь на 21 июля позиции противника в восточных и южных регионах страны подверглись мощной серии ударов со стороны Вооружённых сил России. Сообщая сегодня об этом, издание "Русская весна" уточняет, что взрывы прогремели в Чугуеве под Харьковом, в Никополе и Марганце в Днепропетровской области. Помимо этого мощный взрыв зафиксирован и в Николаевской области. Сведений о поражённых российской армией объектах пока нет.

Ранее также сообщалось, что армия РФ ударила по объектам ВСУ в Краматорске, Константиновке и Артёмовске.