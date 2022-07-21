Минувшей ночью специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжилась.
В ночь на 21 июля позиции противника в восточных и южных регионах страны подверглись мощной серии ударов со стороны Вооружённых сил России. Сообщая сегодня об этом, издание "Русская весна" уточняет, что взрывы прогремели в Чугуеве под Харьковом, в Никополе и Марганце в Днепропетровской области. Помимо этого мощный взрыв зафиксирован и в Николаевской области. Сведений о поражённых российской армией объектах пока нет.
Ранее также сообщалось, что армия РФ ударила по объектам ВСУ в Краматорске, Константиновке и Артёмовске.
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