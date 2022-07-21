Карасёв: "Запад разрешит Украине нанести контрудар по Херсону"

Если Запад уже задумался о перемирии на Украине, сам Киев всё ещё надеется, что англосаксы помогут ему осуществить контрнаступление на Херсон.

Об этом на YouTube-канале "Iton-TV" сообщил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

"Мы готовимся провести успешное контрнаступление, и тогда уже решать. Тогда и Запад будет решать — либо дальше продолжать, либо, все-таки, начинать уже какое-то мирный процесс. Уже идут статьи ветеранов западных военных разведок, которые говорят, что уже стоит задуматься, как поступать… Но Запад всё-таки сегодня даст возможность Украине усилить свои военные возможности, в том числе военные возможности по нанесению контрудара на юге Украины", — отметил эксперт.

Ранее он отмечал, западные партнёры скоро поставят Киеву дальнобойные ракеты и вот тогда можно будет по Крымскому полуострову бить, а всё это "решится к середине сентября".