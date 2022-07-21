Баранец: Авдеевку от ВСУ важно освободить в первую очередь

Армия Украины обстреливает из Авдеевки Донецк и уже приказано подавлять эти огневые позиции ВСУ. От артиллерийских и ракетных обстрелов страдают мирные жители ДНР.

Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

"Министр обороны сказал, что нам надо уничтожать те вооружения украинской армии, которые доставляют нам наибольшее беспокойство… Мы пока знаем только то, что стреляют из Авдеевки. Авдеевка — это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90 процентов снарядов и ракет летят из Авдеевки", — отметил аналитик.

Также, по его словам, союзные силы сейчас готовятся к стратегической операции в Краматорско-Славянской агломерации.

За Авдеевку ожидается крупная битва, от неё будет зависеть исход всей спецоперации, поэтому глава Минобороны России Сергей Шойгу ставит задачу подавить у националистов то оружие, которое доставляет наибольшие неприятности союзным войскам, подытожил Баранец.