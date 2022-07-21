Ходарёнок: полная капитуляция Киева — способ завершить конфликт до зимы

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине важно завершить боевые действия до зимы, так как после неё ВСУ будет труднее. Слова представителя Киева прокомментировал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

По его мнению, завершить военные действия до зимы Украине действительно важно, поскольку непонятно, откуда они будут брать энергоресурсы и запасы еды, чтобы её пережить.

То же самое касается и Европы, считает аналитик.

"Вероятно, поэтому европейские элиты всё больше начинают скучать и говорить об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине. Им-то США, видимо, рассказывали сказки, что всё будет скоро и быстро", — заметил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Он также назвал один реальный способ завершить всё до зимы. Это полная и безоговорочная капитуляция киевского режима, заключил эксперт.