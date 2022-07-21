Подоляка: сокрушительный удар ВС РФ сорвал контрнаступление ВСУ на Херсон

Армия России сорвала все планы по контрнаступлению ВСУ на Херсон.

Об этом сообщил журналист и блогер Юрий Подоляка.

В программе "Время покажет" он объяснил, что контрнаступление националистов на север Херсонской области сорвано.

Полное доминирование РФ по огневой мощи не оставило Киеву шансов на успешные действия, заявил эксперт. Главной целью украинских боевиков он назвал скрытную концентрацию сил с последующим быстрым ударом — возможностей на длительную кампанию у Киева просто нет.

Всё, что может украинская армия на данный момент, — это только прикрываться мирными гражданами. "В открытом поле" русские уничтожат любую группировку, отметил Подоляка.

"Попытки ВСУ атаковать на открытой местности всегда обречены на провал — видели это под Николаевом. На днях была очень мощная артиллерийская контрподготовка в районе Марганца и Никополя. По данным моих источников, там очень мощно накрыли подготавливаемое контрнаступление. Я так понимаю, на сегодня оно уже сорвано, хотя они планировали, что могут ударить по северу Херсонской области", — рассказал аналитик.

По его словам, Херсонщина стала главной задачей по контрнаступлению ВСУ. Но группировка боевиков взята в полукольцо и не способна сопротивляться. Следовательно, Генштаб Украины попытается отыграться на других направлениях, где есть возможности для обеспечения армии, а также поддержки с воздуха.