NBC: иностранные наёмники на Украине заявляют о падении боевого духа

Наёмники, которые участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), стали сообщать о падении боевого духа, передаёт NBC.

Бывший американский морпех Рипли Роулигс, отвечающий за передачу оружия наёмникам, отметил в интервью телеканалу, что многие иностранные военнослужащие жалуются на задержки обещанных поставок западной техники, а также на плохое взаимодействие между подразделениями ВСУ.

"Количество расстроенных и имеющих низкий моральных дух людей увеличилось", — подтвердил Роулигс.

Кроме того, он подчеркнул: многим наёмникам не нравится, что украинское командование принимает решения "в стиле советской военной школы".

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью высокоточного оружия уничтожили в населённом пункте Константиновка под Одессой не менее 600 националистов, в том числе 120 иностранных наёмников.