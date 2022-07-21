Наёмники, которые участвуют в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), стали сообщать о падении боевого духа, передаёт NBC.
Бывший американский морпех Рипли Роулигс, отвечающий за передачу оружия наёмникам, отметил в интервью телеканалу, что многие иностранные военнослужащие жалуются на задержки обещанных поставок западной техники, а также на плохое взаимодействие между подразделениями ВСУ.
"Количество расстроенных и имеющих низкий моральных дух людей увеличилось", — подтвердил Роулигс.
Кроме того, он подчеркнул: многим наёмникам не нравится, что украинское командование принимает решения "в стиле советской военной школы".
Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью высокоточного оружия уничтожили в населённом пункте Константиновка под Одессой не менее 600 националистов, в том числе 120 иностранных наёмников.
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