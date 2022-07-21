Кедми: есть лишь один способ избежать обстрелов ВСУ по территории России

Военный эксперт Яков Кедми считает, что обстрелы приграничных российских городов со стороны украинских боевиков можно предотвратить с помощью одного способа. Только после полного освобождения регионов Украины, на которых могут находиться вооружения с радиусом действия, доходящим до российской территории, будут прекращены атаки ВСУ, заявил Кедми.

"Пока они (территории Украины. — Прим. ред.) не будут освобождены российской армией, они будут представлять потенциальную угрозу", — резюмировал специалист в программе "Нейтральная зона".

Эксперт отметил, что если дальность ракет американского оперативно-тактического комплекса составляет 300 километров, то для уничтожения этой угрозы необходимо взять под контроль украинские территории на глубину не менее 350 километров.