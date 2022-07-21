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Журналист Сапоньков: ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсонском направлении

Силовые структуры

По словам военного журналиста Романа Сапонькова, украинские войска начинают концентрироваться на Криворожском и Николаевском направлениях. ВСУ проводят разведку с помощью боевых действий, чтобы "прощупать" оборону союзных сил России и республиканской Народной милиции, считает он. 

"Есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения", - отметил журналист в интервью изданию "Украина.ру". 

Сапоньков считает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление на Херсонском направлении в качестве отвлекающего манёвра. Однако российская армия готова к такому развитию событий, резюмировал эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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