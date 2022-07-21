Foreign Policy: ВС РФ могут начать наступление на Одессу в начале 2023 года

В США полагают, что российские войска продвинутся в сторону Одессы, чтобы взять под контроль юго-западное побережье страны и полностью отрезать Украину от моря.

Американские аналитики отмечают, что Одесса — это важнейший транзитный узел для украинского экспорта зерна. Если российская армия захватит порт, то это будет сокрушительным ударом по Украине. В таком случае Россия получит контроль над мировыми запасами продовольствия, заявили эксперты.

"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с ещё одним очень серьёзным российским наступлением. И мы должны сделать всё возможное, чтобы дать Киеву не только оружие, но и людей — свежие, хорошо обученные силы, чтобы попытаться преодолеть это", — цитирует слова анонимного западного чиновника издание Foreign Policy (FP).