Рожин: для защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ необходимо усилить ПВО

Украинские боевики попытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Позже стало известно, что система противовоздушной обороны сбила 12 украинских ракет, которые были направлены на мост.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что по Антоновскому мосту поступает снабжение для российского войска, которая действует на Правобережье. Если мост будет разрушен, то цепочки поставок будут разорваны, заявил он.

"В скором времени ВСУ наверняка попытаются нанести удары по Каховской дамбе, чтобы нарушить снабжение наших войск на правом берегу Днепра", — считает Рожин.

Однако российские войска эффективно защищают Антоновский мост, о чём говорит последняя атака ВСУ, которую удалось отбить, заявил эксперт.

"России в этом районе необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО", — заключил Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.