Кнутов сообщил, почему у ВСУ не кончается артиллерия: ремонтная база отлажена

В ходе спецоперации ВС РФ и союзные силы ЛДНР постоянно уничтожают артиллерию ВСУ, но повреждённые орудия и ЗРК украинской армии возвращаются на фронт. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему создаётся впечатление, что у ВС Украины артиллерия не кончается.

Всё дело в ремонтной базе, которая на Украине отлажена. Эксперт считает, что следует наносить удары по данным предприятиям на Украине, именно это ослабит армию противника.

"Это не полное уничтожение. Это значит, что часть орудий можно отремонтировать за день, неделю или за месяц. Именно с этим связано, что мы уничтожаем ЗРК, а они потом всё равно появляются, потому что из двух-трех машин можно собрать одну", — цитирует Кнутова "Украина.ру", которые прокомментировал данные Минобороны РФ об уничтожении 50 единиц военной техники ВСУ.