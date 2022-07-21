Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Марков: тактика ВСУ по отношению к мирным гражданам изменилась
В ЛНР объявили о запрете Google
Песков опроверг информацию о проблемах со здоровьем у президента РФ Путина
В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гумпомощь"
Кнутов: уничтожать дальнобойную артиллерию ВСУ будем "Искандерами-М"
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Леонков: США поставляют РСЗО HIMARS Киеву для изучения российских систем ПВО
Глава Офиса президента Украины Ермак пообещал России "много сюрпризов"
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

ВС России уничтожили на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"

Силовые структуры

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру ликвидировали на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация".

По информации ведомства, техника находилась на территории села Зарожное Харьковской области. В министерстве отметили, что артиллерия уничтожила восемь взводов РСЗО "Град" в ДНР, Доброполье Запорожской области и Широком Николаевской области.

"В рамках контрбатарейной борьбы поражены девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах Северска, Кирово, Новомихайловки, Константиновки, Клещеевки, Георгиевки ДНР", — добавили в МО.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали 600 украинских боевиков и наёмников в Одесской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Силовые структуры
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Людмила Черткова Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное Людмила Черткова Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев
Силовые структуры
После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Последние материалы
ВС России уничтожили на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
В Киеве заявили, что на сгоревшем складе в Николаеве находилась "гумпомощь"
Кнутов: уничтожать дальнобойную артиллерию ВСУ будем "Искандерами-М"
Глава офиса Зеленского Ермак: мы изменим ситуацию на Украине до зимы
Леонков: США поставляют РСЗО HIMARS Киеву для изучения российских систем ПВО
Глава Офиса президента Украины Ермак пообещал России "много сюрпризов"
Минобороны: ВКС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
МО: ВКС РФ ликвидировали 600 украинских националистов и наёмников под Одессой
Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное
В МИД России рассказали о задержании российских миротворцев в Кишинёве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников