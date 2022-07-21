ВС России уничтожили на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру ликвидировали на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация".

По информации ведомства, техника находилась на территории села Зарожное Харьковской области. В министерстве отметили, что артиллерия уничтожила восемь взводов РСЗО "Град" в ДНР, Доброполье Запорожской области и Широком Николаевской области.

"В рамках контрбатарейной борьбы поражены девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах Северска, Кирово, Новомихайловки, Константиновки, Клещеевки, Георгиевки ДНР", — добавили в МО.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали 600 украинских боевиков и наёмников в Одесской области.