Подоляка: российские ЗРК С-400 развеяли миф о неуязвимости РСЗО HIMARS

Сегодня очень важное событие произошло в районе Херсона. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Накануне две ночи подряд украинские войска безнаказанно расстреливали из американских РСЗО HIMARS стратегически важный Антоновский мост, напомнил эксперт.

По его мнению, это стало возможным, так как российские войска по непонятной причине свернули зенитные комплексы С-300 в этом районе.

Мост остался без прикрытия и туда американцы "зарядили" 11 ракет из 12, то есть два полных пакета по 6 единиц, заметил аналитик.

Но, судя по тому, что произошло сегодня ночью, из Крыма срочно подтянули дивизион ЗРК С-400, которые разобрали HIMARS буквально "под орех", добавил Подоляка.

"Два пакета "Хаймарсов" сегодня полетели к этому мосту, и все 12 ракет были перехвачены российскими системами ПВО. Таким образом, С-400 сегодня полностью помножили на ноль сказку о том, что "Хаймарсы" неуязвимы", — заключил эксперт.