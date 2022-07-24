Военкор Котенок: в Донбассе сдались в плен 18 бойцов ВСУ

В Донбассе взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Видео захвата боевиков появилось в Сети. Кадрами поделился военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Боевики прятались в погребе одного из частных домов, однако были обнаружены военными союзных сил. С поднятыми руками пришлось выйти всем. Но никто так и не признался, где командир группы.

"Теперь ищем командира — в подвале оказались все исключительно повара, писари, водители и каптёрщики", — заметил репортёр.

Ранее в Сети появилось видео, на котором морпех из 36-й бригады ВСУ говорит о предательстве высшего командования и обвиняет руководство в уничтожении одного состава бригады.