В Донбассе взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Видео захвата боевиков появилось в Сети. Кадрами поделился военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Боевики прятались в погребе одного из частных домов, однако были обнаружены военными союзных сил. С поднятыми руками пришлось выйти всем. Но никто так и не признался, где командир группы.
"Теперь ищем командира — в подвале оказались все исключительно повара, писари, водители и каптёрщики", — заметил репортёр.
Ранее в Сети появилось видео, на котором морпех из 36-й бригады ВСУ говорит о предательстве высшего командования и обвиняет руководство в уничтожении одного состава бригады.
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