Подразделение спецназа "Отважных" перерезало дорогу Серебрянка-Северск, уничтожив силы врага.
Так, уничтожению подверглись позиции украинских боевиков, которые прикрывали дорогу из Северска. На самом деле, важность контроля дороги не в прекращении снабжения ВСУ, а в их невозможности вести маневренную оборону.
Отмечается, что военнослужащие РФ не идут на штурм города, однако планомерно уничтожают боевиков при помощи артиллерии и в ближних боях на окраинах Северска.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают массово сдаваться в плен союзным войскам. В районе Северска в ДНР, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия, группировка "О" Вооружённых сил России захватила большое количество украинских боевиков. Тактика "Отважных" показывает свою эффективность.
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