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Спецназ "Отважных" перерезал дорогу Серебрянка-Северск, уничтожив силы врага

Силовые структуры

Подразделение спецназа "Отважных" перерезало дорогу Серебрянка-Северск, уничтожив силы врага.

Так, уничтожению подверглись позиции украинских боевиков, которые прикрывали дорогу из Северска. На самом деле, важность контроля дороги не в прекращении снабжения ВСУ, а в их невозможности вести маневренную оборону.

Отмечается, что военнослужащие РФ не идут на штурм города, однако планомерно уничтожают боевиков при помощи артиллерии и в ближних боях на окраинах Северска.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают массово сдаваться в плен союзным войскам. В районе Северска в ДНР, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия, группировка "О" Вооружённых сил России захватила большое количество украинских боевиков. Тактика "Отважных" показывает свою эффективность.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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