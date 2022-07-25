Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что Белоруссия удерживает Польшу от переброски своих военных на Украину.
"Польша имеет 4 боеспособных дивизии, и Белоруссия резко снижает масштаб действий Польши в конфликте на Украине. Нависая над Польшей, она заставляет поляков выделять подавляющее количество сил для сдерживания белорусского давления", — отметил он.
По мнению военного эксперта, если Запад таки решится на полномасштабное вторжение на Украину, Минск и Москва направят туда все свои силы.
Ранее Сивков отметил, что польские САУ является достаточно серьёзным оружием. Однако существует довольно много способов ликвидации "Краба" из-за противопульного бронирования.
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