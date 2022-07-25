SZ: самолёты Eurofighter ВВС Германии оказались небоеспособны перед учениями

Немецкие журналисты заявили, что истребители Eurofighter, которые находятся на вооружении ВВС Германии, не смогут принимать участие в военных учениях из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел.

На данный момент боевые самолёты могут применяться только для выполнения особых задач до тех пор, пока все проблемы не будут устранены.

О неполадках в работе катапультируемых кресел сообщил сам производитель. Не исключено, что 20% пиропатронов неисправны. Теперь для устранения сомнений необходимо, чтобы специалисты проверили все истребители Eurofighter ВВС Германии, заявили в издании Süddeutsche Zeitung (SZ).