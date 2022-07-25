Немецкие журналисты заявили, что истребители Eurofighter, которые находятся на вооружении ВВС Германии, не смогут принимать участие в военных учениях из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел.
На данный момент боевые самолёты могут применяться только для выполнения особых задач до тех пор, пока все проблемы не будут устранены.
О неполадках в работе катапультируемых кресел сообщил сам производитель. Не исключено, что 20% пиропатронов неисправны. Теперь для устранения сомнений необходимо, чтобы специалисты проверили все истребители Eurofighter ВВС Германии, заявили в издании Süddeutsche Zeitung (SZ).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал бурную реакцию украинского лидера Владимира Зеленского после ударов ВС РФ, сделанных ночью по Одессе.