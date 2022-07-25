WarGonzo: отряд спецназа ВС РФ уничтожил французскую гаубицу "Цезарь" в Донбассе

По крайней мере одна самоходная гаубица "Цезарь" из тех, что обстреливали центр Донецка, была уничтожена в Донбассе. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Репортёр опубликовал в своём Telegram-канале и видео удара по орудию с использованием беспилотника.

Журналист отмечает, что "Цезарь" был уничтожен при участии нового отряда специального назначения, который не так давно начал действовать в зоне спецоперации в Донбассе.

Этот отряд специализируется на применении БПЛА и непосредственной охоте на натовские установки и иностранных наёмников, пояснил военкор.

Вероятно, скоро о нём появится больше информации и спецназовцы ещё неоднократно о себе заявят, добавил Пегов.

Бойцам действительно предстоит большая охота, учитывая то, с каким рвением НАТО поставляет киевскому режиму своё вооружение, заключил журналист.