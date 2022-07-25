Кнутов: Южная Корея может передать Украине ЗРК KM-SAM

Россия сделает всё, чтобы остановить сделку по отправке Южной Кореей Украине мощного и эффективного оружия.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что корейцы могут передать киевскому режиму бронетехнику, ракеты и гаубицы.

"У них есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Россия помогла им в этом. На самом деле, у нас есть С-350 "Витязь” с дальностью стрельбы 60 и 120 км, а у южнокорейцев — всего 40 километров. Но это все равно мощная и эффективная система, потому что "Алмаз-Антей” помог её сделать”, — отметил обозреватель в разговоре с порталом "Украина.ру".

Кнутов подытожил, что Российская Федерация попытается заблокировать сделку и не дать националистам приобрести южнокорейское вооружение.