Россия сделает всё, чтобы остановить сделку по отправке Южной Кореей Украине мощного и эффективного оружия.
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что корейцы могут передать киевскому режиму бронетехнику, ракеты и гаубицы.
"У них есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Россия помогла им в этом. На самом деле, у нас есть С-350 "Витязь” с дальностью стрельбы 60 и 120 км, а у южнокорейцев — всего 40 километров. Но это все равно мощная и эффективная система, потому что "Алмаз-Антей” помог её сделать”, — отметил обозреватель в разговоре с порталом "Украина.ру".
Кнутов подытожил, что Российская Федерация попытается заблокировать сделку и не дать националистам приобрести южнокорейское вооружение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.