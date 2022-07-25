Генеральный штаб украинской армии признал проблемы ВСУ в районе Углегорской ТЭС в очередной вечерней сводке. Объект расположен около Светлодарска, который перешёл под контроль союзных сил.
Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что российские войска находятся на территории электростанции.
"На Углегорской ТЭС противник имеет частичный успех", — отметили в сводке.
Также в генеральном штабе ВСУ заявили о нанесении ударов ВКС России по позициям украинских войск, которые засели посёлках городского типа Нью-Йорк, Покровское и городе Соледар.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.