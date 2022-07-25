Генштаб ВСУ признал "частичный" успех ВС РФ на Углегорской ТЭС

Генеральный штаб украинской армии признал проблемы ВСУ в районе Углегорской ТЭС в очередной вечерней сводке. Объект расположен около Светлодарска, который перешёл под контроль союзных сил.

Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что российские войска находятся на территории электростанции.

"На Углегорской ТЭС противник имеет частичный успех", — отметили в сводке.

Также в генеральном штабе ВСУ заявили о нанесении ударов ВКС России по позициям украинских войск, которые засели посёлках городского типа Нью-Йорк, Покровское и городе Соледар.