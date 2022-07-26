Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ, как контрибуцию за Холодную войну

Европейский Союз пытается выставить Россию недобросовестным партнером, обвиняя Кремль в отказе от поставок газа. А тем временем, сам создает препятствия для транзита голубого топлива.

Об этом сообщил политолог и экономист Андрей Суздальцев и отметил, как следует реагировать на подобное.

"Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за свой газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром", — цитирует эксперта "Украина.ру".

По его словам, Москве необходимо готовиться к тому, что когда-то России придётся покинуть европейский рынок. Суздальцев отметил, что Евросоюз тщетно надеется на поражение России в спецоперации, что обязательно "заставит нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовой контрибуцией".