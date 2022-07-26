Безсонов: территория ДНР будет освобождена от ВСУ до конца августа

Союзные силы освободят Донецкую Народную Республику от украинских националистов до конца августа. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

При этом он подчеркнул, что это его личные прогнозы.

"Моё убеждение: до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", — отметил Безсонов.

В ночь с 25 на 26 июля союзные силы России и ЛДНР нанесли удары по украинским укрепрайонам, расположенным неподалёку от Краматорска. На позициях ВСУ прогремели мощные взрывы.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия с 5 по 20 июля уничтожила четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на территории населённых пунктов Малотарановка, Красноармейск и Константиновка в ДНР.