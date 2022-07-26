The Telegraph: гиперзвуковые ракеты РФ сводят с ума компьютеры ПВО США

Система ПВО США практически беззащитна перед русскими гиперзвуковыми комплексами. Очень быстрые ракеты с непредсказуемой траекторией полёта трудно отследить.

Как показал ход спецоперации ВС РФ на Украине, существующие комплексы противовоздушной обороны реагируют на новейшие российские гиперзвуковые ракеты уже после того, как оружие поражает цель.

"Оружейные компании (США и Европы. — Прим. ред.) изо всех сил пытаются придумать защиту от российских гиперзвуковых ракет на фоне опасений, что они могут дать решающее преимущество", — пишет британское издание The Telegraph.

Опрошенный журналистами глава оборонной компании Cohort Энди Томис признал, что "оружие, которое может двигаться в пять раз быстрее скорости звука, в настоящее время крайне сложно сбить". Своей траекторией гиперзвуковые ракеты РФ буквально сводят с ума компьютеры американских систем ПВО.

Президент американского производителя оружия Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер с сожалением сообщил изданию, что на данный момент работа над защитой от российского гиперзвукового вооружения "находится в зачаточном состоянии".