Российские ПВО в ходе СВО показали более высокую эффективность, чем ожидалось

Во время спецоперации на Украине стало ясно, что российская военная техника более чем конкурентноспособна по сравнению с американской, которой ей приходится противостоять в ходе военных действий.

В частности, журналисты газеты "Взгляд" обратили внимание на преимущества российских ПВО и ПРО, которые не просто продемонстрировали прекрасную боеспособность, но доказали, что их возможности даже выше, чем ожидалось.

Это заметно по недавним атакам посредством РСЗО HIMARS, которые Киев ведёт в последнее время, заменив американскими системами советские "Точки-У". Об этом доложил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Однако оказалось, что в отношении HIMARS российские ПВО так же эффективны, несмотря на их мощь.

В качестве примера можно привести недавние атаки ВСУ на Антоновский мост под Херсоном, которые были проведены с использованием 12 РСЗО HIMARS. Все ракеты были перехвачены российскими ПВО.

"С 5 по 20 июля в ходе спецоперации на Украине были уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина HIMARS", — такую статистику озвучили в Минобороны.