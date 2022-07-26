Евсеев: Россия может ударить "Калибрами" и "Кинжалами" по Киеву и Львову

На вооружении у ВС РФ под Харьковом, Одессой и вдоль лини фронта стоят ракетные комплексы "Искандер", которые при необходимости можно использовать и для нанесения удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом предупредил военный эксперт Владимир Евсеев.

Также с этой целью можно применить ракеты "Калибр" и "Кинжал", которые Россия может направить в сторону Киева и Львова, если украинская сторона и Запад её к этому вынудят, добавил эксперт.

"Мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать. Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти персоналии должны ответить за это в ходе ракетных ударов", — сказал Евсеев в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт подчеркнул, что Россия пока только предупреждает об этом, не торопясь привести свои угрозы в исполнение, руководствуясь гуманитарными представлениями. Однако Москва не исключает такой возможности, если киевское руководство будет вести себя неадекватно.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов проинформировал, что ВС РФ увеличили численность ракет класса "воздух-земля" и "Искандер-М" на территории боевых действий.