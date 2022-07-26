"РВ": ВСУ пробуют менять тактику, делая ставку на точечную оборону

Украинская армия пробует менять тактику. Ставка в условиях нехватки солдат делается на точечную оборону из небольших опорных пунктов. Однако это плохо помогает сдержать наступление российских войск, сообщают военкоры "Русской Весны".

Такие огневые точки становятся лёгкой мишенью для бойцов союзных сил, подчёркивает издание. Подтверждение этому — появившиеся в Telegram кадры захваченного "Отважными" опорника ВСУ.

Отмечается, что спецназ группировки "О" ВС РФ захватил огневую точку в районе Северска. Украинские боевики планировали использовать её для скрытного ведения огня по наступающим подразделениям союзных войск.