Украинская армия пробует менять тактику. Ставка в условиях нехватки солдат делается на точечную оборону из небольших опорных пунктов. Однако это плохо помогает сдержать наступление российских войск, сообщают военкоры "Русской Весны".
Такие огневые точки становятся лёгкой мишенью для бойцов союзных сил, подчёркивает издание. Подтверждение этому — появившиеся в Telegram кадры захваченного "Отважными" опорника ВСУ.
Отмечается, что спецназ группировки "О" ВС РФ захватил огневую точку в районе Северска. Украинские боевики планировали использовать её для скрытного ведения огня по наступающим подразделениям союзных войск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.