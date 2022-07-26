Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ освободят Донбасс в ближайшие недели

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сделал громкое заявление, что ВС Украины вскоре начнут свою "специальную военную контроперацию". Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал планы Киева специально для Pravda.Ru.

На всех направлениях происходит выбивание ядра ВСУ, рассказывает эксперт. Украинские ракетные войска, артиллерия и морское базирование ракет ВКС — это неподготовленный контингент, который бросают в бой, считает Дандыкин.

"Я что-то не вижу в последнее время уже сбитых самолётов, вертолётов Украины, кроме беспилотников, что-то там произошло. Судя по всему, наверное, уже некому летать. Поэтому мы бьём по складам, мы бьём по импортному вооружению, которое есть, наши средства ПВО уже научились сбивать их хвалёные HIMARS. И, в конце концов, мы близки, я думаю, что это произойдет в ближайшие недели, к освобождению Донбасса", — уверен эксперт.

По его мнению, дальше события будут развиваться следующим образом: ВС РФ будут "гнать" ВСУ так, чтобы они не стреляли ни на севере, ни на юге, ведь демилитаризацию и денацификацию Украины никто не отменял.

Михаил Подоляк и Алексей Арестович ещё долго могут рассуждать о пяти шагах "специальной военной контроперации" ВСУ, но, чем больше успехов российской армии будет в СВО на Украине, тем более "экзотические" будут посылы советников президента Владимира Зеленского, заключил Дандыкин.