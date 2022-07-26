После подписания соглашений по вывозу зерна министры Украины выглядят растерянными и некомпетентными и избегают любых комментариев относительно сделки.
Об этом в эфире "Россия 1" сообщил политолог из Украины Василий Вакаров.
По его словам, исходя из условий заключенной в Стамбуле сделки, Киев отказался от претензий на черноморскую акваторию.
"Большая "зрада" наступила... Трагедия в чем заключается? Как аналитик говорю, что Чёрное море стало внутренним морем России и Турции. Это соглашение закрепило статус внутреннего Черного моря... Суть: оба украинских министра стояли как мальчики. Люди напуганные, куда-то их отправили, они говорят что-то — мне было стыдно", — заявил эксперт, добавив, что Украине также не дали никаких гарантий.
Украину как государство загнали, поскольку в подписанном соглашении ничего не сказано о портах, удивляется Вакаров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.