Вакаров: мне стыдно, что соглашение по зерну узаконило статус РФ Черного моря

После подписания соглашений по вывозу зерна министры Украины выглядят растерянными и некомпетентными и избегают любых комментариев относительно сделки.

Об этом в эфире "Россия 1" сообщил политолог из Украины Василий Вакаров.

По его словам, исходя из условий заключенной в Стамбуле сделки, Киев отказался от претензий на черноморскую акваторию.

"Большая "зрада" наступила... Трагедия в чем заключается? Как аналитик говорю, что Чёрное море стало внутренним морем России и Турции. Это соглашение закрепило статус внутреннего Черного моря... Суть: оба украинских министра стояли как мальчики. Люди напуганные, куда-то их отправили, они говорят что-то — мне было стыдно", — заявил эксперт, добавив, что Украине также не дали никаких гарантий.

Украину как государство загнали, поскольку в подписанном соглашении ничего не сказано о портах, удивляется Вакаров.