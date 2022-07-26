Глава Пентагона США Ллойд Остин встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым 26 июля.
Об этом на официальном портале ведомства сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Министерства обороны Тодд Брасье.
"Секретарь Остин заверил министра Резникова, что Соединенные Штаты прилагают все усилия для предоставления вооружения Украине. Секретарь Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах”, — сказано в заявлении.
А тем временем, представитель Вашингтона Джон Кирби заявил, что Белый дом не видел никаких признаков поставки или покупки иранских БПЛА Минобороны РФ.
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