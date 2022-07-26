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Остин и Резников обсудили поставку вооружений Киеву

Силовые структуры

Глава Пентагона США Ллойд Остин встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым 26 июля.

Об этом на официальном портале ведомства сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Министерства обороны Тодд Брасье.

"Секретарь Остин заверил министра Резникова, что Соединенные Штаты прилагают все усилия для предоставления вооружения Украине. Секретарь Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах”, — сказано в заявлении.

А тем временем, представитель Вашингтона Джон Кирби заявил, что Белый дом не видел никаких признаков поставки или покупки иранских БПЛА Минобороны РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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