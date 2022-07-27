Командир батальона "Русь": боевки ВСУ затягивают сражения в Авдеевке

Боевики ВСУ затягивают бои на подступах к Авдеевке.

Об этом сообщил командир батальона "Русь" с позывным "Вульф".

"Сейчас они больше затягивают время, ведут артиллерийские обстрелы очень частые, движения пехоты меньше стало, мы их тоже нормально "порубали", — цитируют "Известия" бойца российского батальона.

По его словам, националисты "выдвинуты" на вторые и третьи линии обороны.

Также "Вульф" объясняет последние участившиеся обстрелы бандеровцев тем, что у объединённой армии есть успехи почти по всем направлениям.

Напомним, накануне, 26 июля, был установлен контроль над Углегорской ТЭС.