Боевики ВСУ затягивают бои на подступах к Авдеевке.
Об этом сообщил командир батальона "Русь" с позывным "Вульф".
"Сейчас они больше затягивают время, ведут артиллерийские обстрелы очень частые, движения пехоты меньше стало, мы их тоже нормально "порубали", — цитируют "Известия" бойца российского батальона.
По его словам, националисты "выдвинуты" на вторые и третьи линии обороны.
Также "Вульф" объясняет последние участившиеся обстрелы бандеровцев тем, что у объединённой армии есть успехи почти по всем направлениям.
Напомним, накануне, 26 июля, был установлен контроль над Углегорской ТЭС.
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